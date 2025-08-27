La lettera per Castelli: "Qui buio e silenzio. Il dolore si trasformi in azioni concrete"

"Sono passati nove anni. Nove interminabili, sospesi, dolorosi anni. Eppure per me, e per tanti come me, quella notte del 24 agosto 2016 non è mai finita". Inizia così la lettera aperta che Sergio Giangregorio, presidente del Consorzio ‘Ricostruire Pescara del Tronto 1’, ha inviato in queste ore al commissario alla ricostruzione Guido Castelli. Un appello, il suo, a onorare la memoria di chi non c’è più e a fare presto nel riportare un minimo di luce in un territorio, quello arquatano, che ha bisogno di luce dopo tanti anni di buio. "Pescara del Tronto è stata inghiottita da una ferocia che la natura, quella notte ha scatenato senza pietà – scrive Giangregorio -. Cinquantadue persone. Cinquantadue nomi. Cinquantadue storie. Cinquantadue vite strappate in pochi secondi. Io non c’ero. Potevo esserci. Dovevo esserci. Ma il destino, il caso, la coincidenza hanno deciso diversamente. E questo pensiero, invece che consolarmi, mi costringe a riflettere ogni giorno. Il terremoto non è solo una scossa. È un prima e un dopo. C’è un prima in cui la vita è fatta di quotidianità: caffè al bar con gli amici, la passeggiata nel borgo, il suono dei passi familiari sulla ghiaia, le cene d’estate nelle piazzette. E poi c’è un dopo che è silenzio, polvere, buio. In quella notte, molti hanno perso tutto. Anche io ho perso tanto, troppo, pezzi di me che non torneranno mai. Chi resta ha il dovere di ricordare e di resistere. Resistere alla burocrazia, all’avidità, all’indifferenza. Resistere, dopo un terremoto, non significa soltanto sopravvivere. Significa ricostruire. Non solo case, ma vite, cuori, anime, corpi, sogni, relazioni. Il problema è che, in Italia, la ricostruzione non è mai solo una questione tecnica. È un labirinto di carte, di autorizzazioni, di progetti, di firme, di lungaggini che sembrano studiate per farti desistere. Nel frattempo, chi ha perso tutto aspetta. Aspetta un tetto. Aspetta una risposta. Aspetta che i diritti si concretizzino. E mentre aspetta, si consuma. Dopo nove anni, ci si aspetterebbe di vedere un territorio risorto. E invece no. Troppi paesi, tra cui Pescara del Tronto, sono ancora scheletri di se stessi". "Gentile commissario Castelli – conclude la lettera –, faccia suo questo dolore e lo trasformi in azioni concrete, veloci per ricostruire tutto quello che si deve dando un senso a questi nove anni di attesa".