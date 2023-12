La lista civica di Viscione e Origlia

Una lista civica che strizza l’occhio alla coalizione pro Fioravanti, ma aperta al dialogo con tutti senza casacche e simboli di partito. Il fine comune è avanzare idee e progetti per favorire il benessere e la crescita della città. Ad annunciare l’unione d’intenti trovata sono stati il consigliere Francesco Viscione (Prospettiva Ascoli) e Maria Stella Origlia (Italia Viva) che hanno deciso di intraprendere insieme un nuovo percorso politico in vista delle prossime comunali del 2024. "Stiamo lavorando su una lista unica che rappresenterà un movimento civico e moderato – spiega Viscione –. Le nostre visioni si sono incontrate nel corso del cammino. Vengo da una tradizione democristiana. Cinque anni fa mi presentai all’interno di una coalizione a favore di Celani, alternativa a Fioravanti, ma sempre di centro-destra. All’opposizione ho svolto un’attività coscienziosa appoggiando i buoni progetti a prescindere da chi venivano proposti. Oggi le condizioni sono cambiate. La pandemia ha cambiato il senso dell’amministrare. Attualmente abbiamo dei fondi Pnrr per 200milioni di euro che possono migliorare di tanto la nostra città. La sfida passa per la rigenerazione del patrimonio immobiliare: palazzo Saladini Pilastri e l’ex convento San Domenico in primis. Abbiamo un treno importante legato al riacquisto dei parcheggi Saba per poi non tralasciare tutto il discorso dell’ex Carbon e quello della riqualificazione dell’intero pianoro e dell’impianto di risalita". A non convincere è stato il cantiere riformista di centro-sinistra, tavolo al quale proprio Italia Viva aveva preso parte per poi declinare. "Ci siamo confrontati portando la nostra visione – aggiunge la Origlia –, ma le idee poi devono essere portate avanti da una progettualità. In quel contenitore secondo noi tutto ciò non era realizzabile. I metodi non ci hanno convinto".

mas.mar.