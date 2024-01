La lista civica ’Per Ascoli’ apre a Lupi

Rafforzare la sinergia politica per fornire un contributo maggiore nei confronti della città. A sostegno del sindaco Marco Fioravanti si conferma l’impegno della lista civica Per Ascoli che ha deciso di aprire ad una nuova collaborazione con il partito Noi Moderati. Presente per l’occasione l’onorevole Maurizio Lupi per sancire il solenne momento. "La nostra lista, impegnata dal 2009 a sostegno del centrodestra, ha deciso di aderire al progetto della confederazione liste civiche del partito di Noi Moderati - commenta il coordinatore comunale Gabriele Baldassarri -. Oggi inauguriamo questo gruppo locale che sosterrà il sindaco Fioravanti alle prossime amministrative. Cerchiamo con il nostro messaggio di coinvolgere quelle persone che oggi si sono un po’ allontanate dalla politica. Con questo movimento moderato vogliamo raccogliere tutte le persone, abbracciando i problemi dei cittadini e affrontando tematiche sociali importanti come famiglia e lavoro. Vogliamo rivolgerci soprattutto a coloro che oggi non si sentono rappresentati. La vera sfida è riavvicinare i giovani. Qui devo dire che si stanno avvicinando a questo movimento molti ragazzi". Il legame tra la lista e la comunità ascolana mira a svilupparsi e crescere con la guida del segretario regionale Tablino Campanelli. Alla mattinata hanno preso parte anche l’onorevole Alessandro Colucci (responsabile organizzativo del partito e segretario di presidenza della Camera), Gianluca Mannocchi (rappresentante della lista Per Ascoli). Oltre a Baldassarri, nel coordinamento comunale: Laura Melosso, Simona Fioravanti, Michela Amici, Alida Spurio, Emanuela Manigrasso, Antonella De Luca, Maurizio Mariani e Gianluca Mannocchi. Tra i giovani invece ci sono invece Patrick Ciabuschi, Andrea Massa, Luca Cicconi e Alessio Fanini.

mas.mar.