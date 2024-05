La lista della spesa del Brescia di Maran . C’è anche Brunori deluso dal Palermo

Il Brescia è già in pieno mercato. La società del presidente Cellino deve definire la strategia che la porterà a preparare la squadra che nei desideri dei tifosi il prossimo anno dovrà tornare a lottare con convinzione per risalire in serie A. In questo senso se la conferma di Maran sulla panchina biancazzurra è un prezioso indizio che va nel segno della continuità, non è altrettanto sicuro che la programmazione della nuova stagione si avvarrà ancora della collaborazione del ds Castagnini. Il dirigente, che attende un incontro chiarificatore con il presidente Cellino, è stato avvicinato dal Pisa e potrebbe anche finire per accettare la "corte" dei toscani. Per il resto il nodo fondamentale rimane la qualità del gruppo che si presenterà ai nastri di partenza del prossimo torneo cadetto. Nei prossimi giorni si saprà se Cellino sarà riuscito a trattenere a Brescia un attaccante in rampa di lancio come Borrelli, ma in queste ore, al fianco di questa trattativa con il Frosinone, si sta aprendo un altro fronte che riavvicina alle Rondinelle un vecchio pallino come Brunori. Dopo l’eliminazione dai play off in casa rosanero regna grande delusione e l’attaccante classe ‘94 sembrerebbe propenso a cambiare aria. E il Brescia si è già mosso.

Luca Marinoni