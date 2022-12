La lite nel ristorante finisce in tribunale

Deve essere rifatto il processo a carico di un ristoratore ascolano che a marzo 2014 ebbe un diverbio piuttosto animato con un suo dipendente. Erano accusati di lesioni aggravate. In primo grado l’ascolano, assistito dall’avvocato Angelozzi, è stato condannato a quattro mesi, mentre il cuoco extracomunitario, difeso dall’avvocato Pompei, a quattro mesi e dieci giorni; doveva rispondere anche dell’accusa di minacce non solo nei confronti del suo datore di lavoro, ma anche di una donna che era presente nel locale. Una sentenza che è stata parzialmente riformata in Appello a giugno 2021 con la pena al ristoratore scesa a tre mesi e 20 giorni; ma che l’avvocato Angelozzi ha impugnato trovando soddisfazione davanti alla Corte di cassazione che ha stabilito che della posizione del ristoratore dovrà occuparsi di nuovo un tribunale, nello specifico la Corte d’Appello di Perugia, competente per le Marche. E’ invece definitiva la condanna del dipendente che non ha presentato ricorso.

Il cuoco, originario del Bangladesh, secondo l’impianto accusatorio della Procura di Ascoli aveva colpito con un bicchiere rotto il ristoratore causandogli lesioni guaribili in 15 giorni. L’aveva poi minacciato di morte brandendo successivamente una spada da arredo aggiungendo che gli avrebbe bruciato la casa e l’automobile. L’extracomunitario doveva rispondere anche di aver minacciato una donna presente nelle cucine del ristorante ascolano dicendole "io ti ammazzo, ti faccio vedere io chi sono". Il titolare del ristorante era accusato di aver reagito prendendo a schiaffi e pugni il cuoco e colpendolo a sua volta con un bicchiere rotto, provocandogli ferite guaribili in 20 giorni. Quando sono stati sentiti in tribunale durante il dibattimento i due imputati hanno dato versioni diametralmente opposte su come sono andati i fatti per i quali, alla fine, il giudice Barbara Bondi Ciutti ha condannato entrambi. Nel ricorso presentato alla Corte di Cassazione, l’avvocato Angelozzi ha sostenuto che la corte d’appello di Ancona ha emesso una sentenza di condanna del ristoratore provvedendo alla ricostruzione del fatto storico, omettendo di leggere i motivi di impugnazione e quindi omettendo totalmente di leggere tutte le deposizioni testimoniali che convergevano verso un episodio di autolesionismo del dipendente. "Si è ferito da solo, l’ha fatto per sfregio" disse un testimone durante il processo. Per la Cassazione il processo all’ascolano è dunque da rifare.