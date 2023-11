La Locanda festeggia. Sbarco in corso Mazzini

La Locanda Centimetro Zero, il ristorante di Pagliare spegne la sua ottava candelina e festeggia due volte, non solo gli anni di gestione del locale, ma anche la nascita della cioccolateria. "Viviamo tutti i giorni valorizzando la differenza – dichiara Roberta D’Emidio – senza volerla modificare, tantomeno eliminarla". Nella cioccolateria oltre al profumo del cioccolato si respira la serenità dei ragazzi. Ci spiegano le fasi della lavorazione del cioccolato, accogliendoci con un largo sorriso che ci accompagna per tutto il viaggio. "Festeggeremo alla grande _ continua la D’Emidio _ questa sera sarà qui lo chef Giammarco Di Girolami, il bilancio di questi 8 anni è più che positivo, siamo aperti 7 giorni su 7 con circa 400 presenze settimanali, siamo presenti sulla guida slow food Gambero rosso e Touring club, produciamo vino dal 2019, grazie ai consigli dell’enologo Roberto Cipresso. Qui il cibo arriva dall’orto e da una filiera di aziende rigorosamente selezionate, il locale è gestito da ragazzi con disabilità intellettive che grazie alla loro autenticità rendono questo ristorante e la cioccolateria unici. L’intento è quello di valorizzare le potenzialità dei nostri ragazzi affinché possano crescere rafforzando i percorsi di autonomia, di integrazione sociale, di inserimento lavorativo attraverso la valorizzazione delle loro competenze. Nel nostro futuro c’è anche l’apertura di un nuovo ristorante, nella città di Ascoli, grazie ad un finanziamento del Pnrr Pinqua, lo apriremo nei locali del palazzo Saladini Pilastri in via Mazzini, una nuova sfida che non temiamo. L’appuntamento è per questa sera, alle 20.30 nella Locanda, festeggeranno con noi 120 persone, tutti il ricavato della serata sarà devoluto alla Locanda, ci sarà cioccolata per tutti, siamo già pronti per i regali di Natale".

Maria Grazia Lappa