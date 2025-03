’La locandiera’, che bella scoperta

Mercoledì 26 febbraio le classi 3A, 3B e 3D della scuola secondaria di Pagliare hanno partecipato allo spettacolo ’La Locandiera’ del celebre autore Carlo Goldoni. La rappresentazione si è svolta presso il teatro Concordia a San Benedetto a cura della compagnia ’Fab Sipario’. La protagonista della storia, Mirandolina, è una donna astuta e intelligente che usa il suo fascino per attirare ricchi clienti nella sua locanda. Ma un giorno si presenta un cavaliere che odia le donne. Mirandolina allora non si dà per vinta e cerca in tutti modi di farlo innamorare di lei, riuscendo nell’obiettivo. Alla fine per difendere la propria reputazione la donna è costretta a sposare il cameriere Fabrizio, mantenendo fede alla promessa fatta al padre in punto di morte. Lo spettacolo è stato molto bello e vivace, l’interpretazione degli attori molto coinvolgente, la trama incalzante, i costumi e la scenografia curatissimi hanno reso la rappresentazione ancora più realistica e divertente.