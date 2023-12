La locandina firmata da Gentili

E’ del giovane artista grottammarese Donato Gentili il dipinto da cui sarà ricavata la locandina del Presepe Vivente di Grottammare. Lo mostriamo in anteprima. "Nell’opera pittorica che come di consueto ho realizzato per la locandina dell’evento dell’Associazione presepe vivente di Grottammare, ho immaginato e realizzato una luminosa natività in spiaggia con alle spalle un’architettura ideale e fiabesca che cita il vecchio incasato di Grottammare in alcuni particolari immersa in un cielo stellato e sereno – afferma Donato Gentili - Tra le varie figure che di notte accolgono e ricevono l’irradiante Cristo ho voluto inserire in primo piano sulla sinistra la figura del "coniatore di monete" che si ispira all’amico scomparso Paolo Rosati ed al "mestiere" che fu suo durante la rappresentazione del Presepe, un omaggio dovuto ad una delle colonne portanti del Presepe Vivente di Grottammare".