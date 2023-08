La lotta agli incendi boschivi "Ecco gli interventi preventivi"

L’Unione Montana del Tronto e Valfluvione (capofila delle Aree Interne Picene), nella persona del presidente Giuseppe Amici, ha firmato i contratti per l’avvio di due importanti interventi per prevenire gli incendi boschivi, con l’obiettivo chiaro di agire in modo preventivo sulle strade del territorio. I contratti sono stati sottoscritti presso la sede dell’Unione Montana del Tronto e Valfluvione ad Ascoli e l’iniziativa rientra tra i numerosi progetti di cui si occupano le Aree Interne Picene, che mettono in rete ben 17 comuni dell’entroterra piceno. Si tratta in particolare di interventi finalizzati alla prevenzione degli incendi boschivi, per il ripristino e il miglioramento della viabilità forestale su due strade: strada ’Abetito-Meschia’, nei comuni di Montegallo e Roccafluvione (importo di 300mila euro) e strada ’Galluccio-Prato Comune-Piedilama’ nel comune di Arquata del Tronto (importo di 252.778 euro). "Si tratta di interventi utilissimi e siamo felici di poter dire che i lavori saranno effettuati già entro il mese di agosto, per dare velocemente concretezza a quanto programmato", ha commentato il presidente dell’Unione Montana del Tronto e Valfluvione, e portavoce delle Aree Interne Picene, Giuseppe Amici.