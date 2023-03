La lotta ai tumori Sestieri rivali in pista ma uniti nella prevenzione

Quintana, il sociale nel segno della tradizione: Porta Solestà e Sant’Emidio rivali in pista ma uniti nel segno della prevenzione. Anche quest’anno torna l’iniziativa, stavolta allestita da entrambi i sestieri, resa possibile grazie al prezioso contributo della fondazione Carisap con il patrocinio del comune di Ascoli. "La Giostra della salute, sestieri in pista" vedrà due giornate interamente dedicate alla salute e alla lotta ai tumori.

"La Quintana si dimostra un fondamentale presidio sociale che fa della nostra città un vero e proprio modello – commenta il sindaco Marco Fioravanti nella conferenza tenuta ieri mattina nella Bottega Terzo Settore –. Impegnarsi su questo fronte e` encomiabile. Ringraziamo di cuore la Lilt di Siena presieduta da Gaia Tancredi e quella di Ascoli guidata da Raffaele Trivisonne, la fondazione della Carisap che sostiene il progetto e i medici Andrea Stella e Sandro Carletti che si sono resi disponibili".

Presente per l’occasione anche Massimo Massetti, presidente del Consiglio degli anziani, che sostiene: "La Quintana non è solo tenzone, ma anche un qualcosa di molto radicato nel nostro territorio che va ben oltre. Poter pensare che la rievocazione, grazie all’aiuto delle istituzioni, possa contribuire a prevenire i tumori per me è motivo di grande soddisfazione. Complimenti a Porta Solestà e Sant’Emidio". Due gli appuntamenti programmati. Sabato 1 aprile andrà in scena "Sestieranti fuori di sen(n)o" con la Lilt di Siena che proporrà una giornata di screening sul tumore del seno. Nella sede di Sant’Emidio per tutta la giornata saranno effettuate visite ed esami gratuiti. In serata invece momento conviviale nella sede di Porta Solestà con una cena. Sabato 20 maggio invece sarà la volta di "Sestieranti schiena dritta, questione di testa" per trattare le patologie del cranio e della colonna vertebrale. Il convegno si terrà negli spazi della Bottega del Terzo Settore. "Mi sento un po’ testimonial di questa iniziativa perché qualche anno fa proprio grazie ad una visita gratuita effettuata in un camper posizionato a piazza del Popolo venni a conoscenza di avere un tumore – spiega Mariangela Gasparrini, caposestiere rossoverde –. Come sestiere ci siamo detti subito disponibili a collaborare per una giusta causa. Anche noi pensiamo che i sestieri debbano rappresentare un punto di riferimento nel sociale".

"L’impegno nel sociale è ormai una costante – aggiunge Attilio Lattanzi, caposestiere di Porta Solestà –. Sono estremamente soddisfatto della collaborazione con Sant’Emidio, nella certezza che la rivalità possa trasformarsi in reciproco sostegno e progetti comuni. Metteremo a disposizione della città due momenti all’insegna dell’amicizia, della solidarietà e della convivialità".

Massimiliano Mariotti