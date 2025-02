La lotta al tumore negli ospedali. Nel 2024 mille i pazienti ricoverati

Nel 2024, l’Unità Operativa Complessa di Oncologia Medica dell’Azienda Sanitaria Territoriale (AST) di Ascoli ha registrato 1.040 ricoveri in day hospital tra gli ospedali di Ascoli e San Benedetto, per un totale di 18.242 giornate di degenza. Le prestazioni ambulatoriali erogate sono state 7.500 nell’arco dell’anno. Parallelamente, si è riscontrato un significativo aumento della partecipazione ai programmi di screening oncologici gratuiti offerti dal Servizio Sanitario Nazionale. L’adesione è passata dal 36,24% al 42% per lo screening mammografico, dal 34,31% al 41,5% per quello alla cervice uterina e dal 20,18% al 31% per quello al colon-retto. Questo incremento è stato reso possibile grazie all’impegno dell’AST di Ascoli, che ha ampliato l’offerta di appuntamenti per la prevenzione.

Il 4 febbraio si celebra la Giornata Mondiale contro il Cancro, promossa dall’Union for International Cancer Control e sostenuta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. Quest’anno il tema, che sarà sviluppato fino al 2026, è "United by unique" ("Uniti dall’unicità"), per sottolineare l’importanza di mettere le persone e le loro storie al centro del percorso di cura. La direttrice dell’Oncologia dell’AST di Ascoli, Francesca Chiara Giorgi, spiega il significato profondo di questa tematica: "Ogni paziente ha bisogni e prospettive uniche, ma tutti coloro che affrontano il cancro – pazienti, familiari e personale sanitario – sono accomunati dal desiderio di superare la malattia e vivere al meglio. Il cancro non è solo una diagnosi medica, ma una realtà che coinvolge profondamente la vita delle persone, generando sofferenza ma anche resilienza e speranza. Per questo motivo, la cura deve integrare conoscenze scientifiche e competenza con empatia e accoglienza, per ottenere i migliori risultati possibili".

Ogni anno, l’Oncologia Medica dell’AST di Ascoli segue circa 1.000 nuovi pazienti, molti dei quali proseguono con cure specifiche, come chemioterapia, immunoterapia e terapie biologiche mirate. L’obiettivo è vedere la persona oltre la malattia, offrendo un’assistenza personalizzata in sinergia con le associazioni di volontariato come IOM e Bianco Airone, che supportano pazienti e famiglie durante il percorso di cura. L’incremento delle adesioni agli screening e l’attenzione al paziente dimostrano l’impegno dell’AST nel migliorare la prevenzione e l’accesso alle cure oncologiche nel territorio piceno.