La lotta all’incuria. Gli edifici abbandonati al Pennile di Sotto aspettano i lavori

La lotta contro le brutture prosegue senza sosta per cercare di rendere la città maggiormente attrattiva, proprio in una fase in cui l’Arengo ha annunciato a più riprese di voler migliorare il colpo d’occhio offerto a turisti e visitatori. Nelle settimane scorse a destare serie preoccupazioni erano state le condizioni del quartiere Piazzarola, uno dei complessi residenziali di epoca romana meglio conservati. E qui i residenti, negli ultimi giorni, hanno fatto sapere che purtroppo non c’è stata alcuna novità. Di recente a ‘sporcare’ le bellezze presenti sotto le cento torri sono stati anche alcuni punti del centro storico che qualcuno ha deciso autonomamente di adibire a piccole discariche a cielo aperto, lasciando i sacchetti della spazzatura senza alcun tipo di cura e rispetto. Il fenomeno va ad aggiungersi alla presenza, ormai da decenni, di un altro angolo utilizzato a questo scopo. Quello di via Siracusa dove l’assenza di illuminazione e il poco traffico alimenta la possibilità di fermarsi con la propria auto o altro mezzo, per liberarsi dell’immondizia di vario genere. Fortunatamente in altre zone delle cento torri si sta cercando un miglioramento con un’azione volta a curare parchi e giardini pubblici. Luoghi quotidianamente frequentati soprattutto da famiglie e bambini per trascorrere qualche ora spensierata di gioco e relax. La situazione complessiva di tali luoghi è tutto sommato buona e in alcuni spazi nel corso dei mesi recenti sono stati riparati o ricollocati nuovi giochi, precedentemente divelti o danneggiati soprattutto nelle ore notturne dai vandali. In molte di queste aree verdi spiccano le caratteristiche panchine rosse collocate per sensibilizzare la cittadinanza a combattere il preoccupante fenomeno della violenza sulle donne. Nessuna di queste, per ora, pare sia stata imbrattata. E questo è un bel segnale da parte dei cittadini. Le risposte da parte dell’Arengo ci sono state soprattutto nella battaglia infinita contro i writers con una serie di interventi già effettuati e altri che proseguono. Anche se a volte quelle mani, apparentemente invisibili, che impugnano bombolette spray sembrano essere più leste di quelle di coloro che provvedono alla puntuale pulizia per riconsegnare il decoro urbano.

Un atto di pulizia abbastanza importante è avvenuto in via delle Stelle, meglio nota agli ascolani come ‘rrete li mierghe’. Parliamo chiaramente di un percorso suggestivo e caratteristico che si sviluppa sul lato sud del fiume Tronto. Sono molti i turisti che, visitando la città, ne approfittano per ammirare e scattare foto dello splendido scorcio che offre questa zona. Nel corso degli anni qui i writers si sono letteralmente sbizzarriti nell’imbrattare le mura degli edifici e quelle storiche presenti lungo il tratto. Oggi il problema non è stato ancora risolto completamente, ma la situazione di certo è stata nettamente migliorata rispetto al passato. E questo anche grazie al contributo offerto da alcune associazioni composte da volontari come Gli Angeli del Bello, Ascoli Nostra e la sezione locale di Italia Nostra, da sempre impegnate nella difesa delle meraviglie presenti nel capoluogo piceno.

Una zona dove invece è necessario intervenire risulta essere quella del quartiere Pennile di Sotto, dove tra via Abruzzo, via Molise e via Umbria si sviluppa un complesso residenziale completamente abbandonato che in passato aveva visto sentatetto e rom occupare le abitazioni in modo abusivo. L’area è stata completamente recintata, ma i lavori per provvedere alla riqualificazione non sono ancora stati avviati. A breve invece dovrebbero entrare nel vivo quelli di adeguamento sismico ed efficientamento energetico dell’Ipsia di via Cagliari. Un intervento di 917mila euro appaltato lo scorso 27 giugno e la cui ultimazione è prevista per la fine di luglio 2024.

Massimiliano Mariotti