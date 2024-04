‘La luna è già alta’, incontro di poesia e musica

Promossa dall’Amministrazione di Porto San Giorgio e dall’associazione culturale ‘Visioni Service’ si terrà oggi 20 aprile alle 17,30 nella sala Imperatori, l’incontro di declamazione poetica e musica dal titolo ‘La luna è già alta’. Una serata di declamazione artistica condotta da Sergio Soldani, che firma anche la regia, con la conduzione di Edelvais Totò e la musica della violinista Daniela Carlini; nell’occasione verranno lette poesie di Maria Luisa Spaziani. "Questo spettacolo chiude parzialmente il ciclo di teatro di declamazione – spiega Sergio Soldani - in accordo con l’assessore alla cultura Carlotta Lanciotti. Donne in poesie si sarebbe potuta chiamare questa fase di un teatro di altisonanza vocale e attenzione particolarissima per la musica dal vivo, proposta da solisti professionisti di tutte le età che, cercano ogni volta consonanze contenutistiche e stilistiche proponendo armoniose atmosfere allo spettatore. L’associazione culturale ‘Visioni Service’ è fiera della continuità del rapporto con il Comune di Porto San Giorgio". Lo spettacolo sarà ad ingresso libero. La rassegna di declamazione poetica ripartirà in estate, con appuntamenti all’aperto dedicati al premio Nobel italiano Eugenio Montale. a.c.