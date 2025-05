La lunga notte rossoblù: "Grazie ai tifosi"

Una città, un popolo, una fede. San Benedetto ha alzato al cielo il suo urlo di gioia nella notte in cui la Sambenedettese è tornata ufficialmente in Serie C. In piazza San Giovanni, divenuta teatro di un tripudio popolare, si sono radunate quasi diecimila anime rossoblù per celebrare un’impresa sportiva. Sul palco, tra cori e applausi, a fare da maestri di cerimonia Luca Sestili, speaker e, lo scorso anno, voce del Riviera delle Palme, e il giornalista Pier Paolo Flammini. A dominare la scena, però, è stato ancora una volta lui: Vittorio Massi, presidente e trascinatore, artefice della rinascita. "Sceme vinte! Che devo dire di più? Grazie ai tifosi, il nostro dodicesimo uomo in campo", ha tuonato dal palco, visibilmente commosso. Un’emozione condivisa dal fratello Fausto Massi, vicepresidente: "Mio fratello ha detto che avrebbe raggiunto la Serie C e l’ha fatto".

Durante la serata spazio anche alle vecchie glorie della Samb che hanno consegnato al presidente una targa celebrativa. Tra i volti più emozionati della notte c’era l’allenatore Ottavio Palladini, che si è presentato sul palco con una parrucca in testa: "Vedere tutta la gente in piazza mi ha emozionato. La parrucca? Avevo promesso a mio figlio che se avessimo vinto il campionato me la sarei messa". Il capitano Umberto Eusepi ha parlato col cuore in mano: "Forse è l’anno più bello della mia carriera. A inizio stagione feci una promessa e l’ho mantenuta". E ancora, le lacrime di Luca Guadalupi: "Sono onorato di essere qui e di aver vestito la maglia della Samb. Mi piacerebbe restare". Sulla stessa linea Kevin Candellori: "Ce l’abbiamo fatta. Io sono tornato perché volevo riportare San Benedetto nella categoria che meritava". Simone Paolini, sambenedettese doc, ha ricordato con emozione: "Ero sul balcone di casa, che si affaccia proprio su questa piazza, quando la Samb festeggiò la promozione con Gaucci. Essere a San Benedetto è incredibile, ringrazio i tifosi che sono unici". Il compagno Alessandro Zoboletti, con un pensiero rivolto al cielo, ha detto: "Mio nonno Ferruccio sarebbe molto contento di questo traguardo, sono certo che lo stia vivendo anche dall’alto". A vegliare su tutto, un servizio d’ordine impeccabile, curato dall’agenzia Tresse, la stessa che ha garantito la sicurezza allo stadio durante il campionato. La gestione di una massa festante di circa diecimila persone è stata esemplare, senza alcun incidente.

Emidio Lattanzi