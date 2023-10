La Madonna di Lourdes al carcere del Marino

E’ stata una giornata toccante quella di lunedì scorso con l’esposizione della Madonna di Lourdes. Non casuali i luoghi scelti per questo passaggio ascolano della statua: il Villaggio di Santa Marta, la cappella dell’ospedale Mazzoni. Particolarmente significativo il passaggio nel carcere di Marino del Tronto dove la statua della Madonna di Lourdes è stata accolta e trasportata dagli agenti della polizia penitenziaria. Il carcere è un luogo di dolore ed espiazione e per questo è stato voluto con forza che un simbolo di cristianità così importante vi transitasse a beneficio dei detenuti e degli operatori.