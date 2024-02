"La Madonna di piazza Immacolata sta perdendo colore, va restaurata"

"La Madonna di piazza Immacolata ha bisogno di un restauro". Dopo 58 anni dalla realizzazione della statua, i cittadini chiedono una manutenzione straordinaria concentrata soprattutto sulla doratura esterna. L’opera, centrale nel Quartiere Luciani e ormai simbolo della piazza stessa, dopo quasi 60 anni sopra l’obelisco che la sorregge ha infatti subìto un invecchiamento che sminuirebbe il lavoro di Angelo Biancini di Castel Bolognese, che aveva realizzato l’immagine della Madonna in bronzo dorato. Il monumento di proprietà dell’Amministrazione Comunale è infatti stato realizzato nel 1964, col contributo economico dei cittadini e del vescovo Marcello Morgante, come recita l’iscrizione alla base. Ogni anno l’8 dicembre si celebra la festività dell’Immacolata Concezione e le autorità civili e religiose, con l’aiuto dei vigili del fuoco omaggiano la Madonna apponendo ai suoi piedi una ghirlanda di fiori fornita dal sindaco della città. "Gran parte della doratura però è andata perduta, sostengono i cittadini, e dunque la manutenzione si è resa necessaria. La spesa necessaria per il consolidamento dell’obelisco e la doratura della statua non è ancora stata stimata, ma, nel caso dovesse risultare molta onerosa per l’amministrazione Comunale, potrebbe essere condivisa tra i cittadini". La proposta dei professori Luigi Travaglini e Marcello Lucadei prevede infatti di creare un conto corrente in cui ascolani e non possano liberamente contribuire alla spesa. "Si confida in un aiuto concreto e significativo degli imprenditori che operano in città e di Sua Eccellenza Vescovo della Diocesi di Ascoli Piceno Gianpiero Palmieri" scrivono i due professori. Ottavia Firmani