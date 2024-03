La mafia tutto è tranne che umana

"La mafia uccide, il silenzio pure". Questa celebre frase di Peppino Impastato ci fa ancora oggi ricordare la continua ed eterna lotta contro l’omertà e la mafia, il crimine organizzato conosciuto per i più tragici attentati avvenuti in Italia e nel mondo. Questo celebre attivista è noto per la sua coraggiosa battaglia contro la violenza della mafia; ha amplificato la sua voce attraverso una stazione radio, Radio Aut e sfidato le cosche mafiose con il suo determinato attivismo politico e con l’umorismo, l’arma più forte contro la paura. È morto il 09/05/78, con un attentato mafioso, su ordine di quel capomafia, che lui aveva cercato ostinatamente di "smontare". Il 21 marzo, pochi giorni fa, è stata commemorata la giornata contro le vittime di mafia, istituita nel 2017 con voto unanime dalla Camera dei Deputati, come "Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime delle mafie". Ogni anno gran parte delle scuole di tutta Italia si riuniscono a Roma per ricordare le vittime di mafia, un corteo che commemora 1081 vittime innocenti, tra cui 134 donne e 115 bambini. Quest’anno è giunto alla sua 29° edizione: un periodo lungo, che ha reso protagonista la vasta rete di associazioni, scuole, realtà sociali, enti locali, in un grande percorso di cambiamento, nel segno di Libera, una delle tante associazioni che promuovono la lotta alle mafie. Tra le molte vittime di mafia ricordiamo anche le sorelle Nencioni, Caterina e Nadia. Quest’ultima ha scritto una poesia "Tramonto" a soli nove anni, poco prima di morire nella strage di Via dei Georgofili a Firenze, nei pressi della Galleria degli Uffizi, avvenuta nel 1993 e organizzata da Matteo Messina Denaro. "Il tramonto si avvicina, un momento stupendo, il sole sta andando via (a letto) è già sera tutto è finito". Nadia non c’è più, ma sopravvivono le parole di questi suoi versi, che sono ispirati dai tramonti di San Casciano, dove andava a trovare i nonni e dalla vista mozzafiato dell’aperta campagna. L’operazione, che porterà il 16/03/93 all’arresto del capomafia Messina Denaro, per 30 anni uno dei dieci latitanti più ricercati al mondo, si chiamerà proprio "Operazione Tramonto", in onore di questa commovente poesia. E per alimentare ulteriormente il ricordo fondamentale delle vittime di mafia e in particolare quello di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, altri simboli della lotta a Cosa Nostra, è stata istituita nel 1992 una Fondazione, con lo scopo di promuovere la legalità, la giustizia, la lotta alla criminalità. In conclusione, la mafia rappresenta unicamente la crudeltà di chi finge di chiamarsi "uomo" e di chi se ne è dimenticato, perché la mafia tutto è tranne che qualcosa di umano.