La mamma di quattro figli: "Le mie giornate in auto, sempre in giro per loro"

Avere tanti figli ad oggi è una rarità, ma non è impossibile. Ce lo racconta Ilaria, mamma ascolana di quattro bimbi.

Quando ha deciso che avrebbe voluto una famiglia grande?

"Non è stato deciso, la famiglia grande mi è piaciuta tanto, mi piace da sempre, ma poi i bambini sono arrivati e ne siamo stati contenti".

Quanti siete in famiglia?

"Siamo io e mio marito, e poi i nostri quattro bimbi. Abbiamo iniziato presto, 12 anni fa. Poi a distanza di 2 anni l’uno dall’altro abbiamo avuto i bambini. Il più grande è del 2013, poi c’è la seconda del 2015, il terzo del 2017 e la più piccola del 2020. L’ho avuta in pieno periodo pandemico, un momento pessimo".

Non sono tante le famiglie con più di un figlio, cosa ne pensa?

"Capisco perfettamente le famiglie che hanno un figlio solo, perché già con uno non si arriva. Il problema principale è il lavoro che non tutela i genitori. Penso ad esempio a quando un bambino si ammala e si deve trovare una soluzione per non lasciarlo solo".

Lei lavora?

"Io ho abbandonato un posto fisso alle poste con il terzo figlio. Io lavoravo al Nord, ho lasciato il posto e sono tornata ad Ascoli ma lo rifarei altre mille volte. Mio marito è militare, quindi per tanto tempo sono stata sola".

Gestisce tutto insieme a suo marito o avete altri aiuti?

"Non ci aiuta nessuno perché giustamente i miei genitori lavorano. A volte ci appoggiamo da loro per il pranzo".

Com’è una giornata tipo?

"Dalla mattina alla sera sono in macchina, tra scuola, assamblee e attività. La mattina la sveglia suona intorno alle 7, i ragazzi sono molto veloci a preparsi. Il problema principale sono i pranzi e le cene. Cucinare e accontentare tutti è un’impresa. Mettere d’accordo tutti è la parte più complessa della giornata. Poi mettere a letto tutti è più semplice. Tra rientri, attività e scuola sono sempre in giro per loro".

Com’è l’organizzazione per andare a scuola?

"Vanno in tre nella stessa scuola, a Sant’Antonio, prima li avevo tutti lì ma da quest’anno medie a Piattoni che va con il pulmino ma con orari diversi. Il problema è riprenderli, stessa scuola ma con orari d’uscita diversi. Prima 12.30, poi 13.30 e poi 15.30. Vado sempre in macchina avanti e indietro".

La gestione in casa com’è?

"Mi fanno dannare per alzarsi ma poi fanno veloce. Fortunatamente abbiamo il bagno dei bambini e bagno degli adulti e questo ci aiuta con la gestione. Devo dire che l’importante è che sono tutti autonomi, anche perché fino a due anni fa ero praticamente sola a casa".

Le attività nel pomeriggio si incastrano?

"I due maschi fanno calcio ma con orari diversi e per questo a volte mi aiuta il mister. Nei giorni in cui non arrivo passa a prendere uno dei due e mi aiuta con le attività. Le due femmine fanno invece danza con orari compatibili, quindi un ’solo’ viaggio di andata e uno di ritorno. Abbiamo abbandonato un po’ le attività esterne, le uscite sono ridottissime perché non piace molto ai ragazzi, però ovviamente partecipano ai compleanni o agli eventi scolastici, ci tengo molto perché so che lì socializzano molto più che a scuola".

Se dovesse esaudire un desiderio per alleggerire il peso della famiglia numerosa?

"Chiuderei senza dubbio un sostegno economico, anzi, buoni benzina, perché con tutti i passaggi faccio rifornimento un giorno sì e uno no".