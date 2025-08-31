La mamma di Simone Ferri: "Ragazzi, non rischiate. Al lavoro più prevenzione"

I morti sul lavoro sono una guerra silenziosa, spesso sottovalutata. Un conflitto a cui manca una risposta seria. Ogni anno anche nel nostro paese, si stila un lista interminabile di invisibili, che non fanno più ritorno a casa. Il tema spesso viene affrontato minimizzando, con una rassegnazione, che indigna. Ne abbiamo parlato con Angela, la mamma di Simone Ferri, il giovane di 22 anni, di Castel di Lama, morto il 26 maggio del 2022. L’immagine di Simone continua a vivere nella memoria collettiva di Castel di Lama. Il dolore di quella perdita è impresso sul muro della pista di pattinaggio di Piattoni, dove è stato realizzato un murales, che coglie il suo sorriso, la sua fresca giovinezza, la sua voglia di vivere. Di fronte a quel sorriso è impossibile non soffermarsi, senza riflettere, senza chiedersi: perché? "Simone era buono, pieno di vita, cresciuto con amore. La morte di Simone per me è la morte del mio animo, si è spenta quella luce, che rendeva tutto speciale".

Come si può sopravvivere a questo grave lutto? "La morte di un figlio è innaturale. Nei primi giorni mi sono lasciata andare, mi sentivo in colpa persino a mangiare. Il mio corpo chiedeva cibo, dentro di me non lo volevo. E’ un dolore lacerante, poi ho preso atto che c’era anche l’altro figlio, che non potevo abbandonare insieme alle persone che mi amavano. Pensando a Simone mi sono fatta forza, è stato il suo ricordo struggente a farmi andare avanti. Però il cuore di una mamma è fermo a quel giorno".

Cosa si può fare, perché tragedie come quelle di Simone non si ripetano? "Innanzitutto è necessario far capire ai giovani, che si lavora per vivere e non si vive per lavorare. Le persone devono capire che non devono mettere a repentaglio la propria vita. I giovani, i padri, le madri, devono poter tornare a casa. Questa è la cosa più importante".

Cosa ci vuole, una nuova sensibilità? "La prevenzione. La formazione, che deve partire dalle scuole. I figli devono ricordare ai padri e viceversa, che è fondamentale lavorare in sicurezza. Non c’è altra strada. Faccio un appello ai giovani: non rischiate, non piegatevi. Dovete tornare a casa. Dovete lavorare in sicurezza. E’ un vostro diritto. Mi sono sorpresa come nei paesi, considerati meno evoluti del nostro, abbiano corsi sulla sicurezza sul lavoro a partire dalle scuole primarie e siano più consapevoli di noi".

Cosa chiede come mamma? "Giustizia, è fondamentale la sensibilizzazione sul tema della sicurezza sul lavoro e spronare l’opinione pubblica a non dimenticare le vittime. Nessuno deve piangere nessuno".

Maria Grazia Lappa