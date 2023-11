La manifestazione ’rumorosa’

È stata veramente ’rumorosa’ la manifestazione indetta dall’associazione Liber? Tutt? che si è svolta ieri mattina in piazza Giorgini. La riviera delle palme ha deciso di dire no alla violenza di genere e, mossa dalla recente tragedia di Giulia Cecchettin, ha deciso di presidiare il centro pulsante di San Benedetto con circa duecento manifestanti, molti dei quali di rientro dall’iniziativa ben più ampia andata in scena a Roma il 25 novembre. Un’iniziativa considerata necessaria "perché la nostra rabbia non si spegne – scrive l’associazione – perché la risposta del governo per l’ennesima volta appare ridicola, paternalista e capace di sminuire la portata di un problema evidentemente endemico". All’appuntamento ha partecipato anche la Cgil: "Dopo l’appuntamento in Ascoli siamo a San Benedetto – ha detto la segretaria Maria Calvaresi – L’assenza di parità di genere è la cosa più grave di questo paese. La morte di Giulia ha suscitato maggiore indignazione, ma ora occorre mettersi tutti insieme per trovare una soluzione. Non si tratta solo di femminicidi e violenze fisiche, ma anche di illazioni, battute, tutte quelle piccole gocce che in casa e sul posto di lavoro prima o poi fanno traboccare il vaso. Anche dal punto di vista dell’occupazione, le donne fanno lavori più umili e sono costrette molto di più al part time, dovendo conciliare con impegni familiari: le carriere delle donne non sono come uomini. Il rispetto comincia dalla scuola, dalla famiglia e dal lavoro. L’impegno deve essere anche dell’istituzione politica – conclude Calvaresi, che esorta politici ed amministratori ad unirsi nella protesta – L’unica cosa che chiedo alle istituzioni locali è di non abbassare la guardia e di partecipare, dando vita a tavoli per la discussione delle problematiche inerenti ai generi, tutti i generi".