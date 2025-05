La mappa del reddito. Ascoli la città più ricca. In sofferenza Montemonaco

L’inflazione vanifica la crescita dei redditi. Retribuzioni e pensioni non riescono a tenere il passo del costo della vita, rendendo così sempre più debole il potere d’acquisto degli italiani. E anche il Piceno, sotto questo punto di vista, non fa eccezione. A confermarlo sono i nuovi dati pubblicati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze sulle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2024 e relative all’anno d’imposta 2023. In questo, infatti, ovvero il 2023, il reddito imponibile pro capite in Italia è salito a 22.743 euro, con un balzo del 4,6% rispetto al 2022: si tratta però di un incremento sostanzialmente ‘bruciato’ dall’inflazione, che nello stesso periodo si è attestata al 5,7%.

L’occasione, però, è comunque quella giusta per curiosare tra i Comuni del Piceno e capire quali siano quelli più ricchi, solo teoricamente, e quelli più poveri. Al primo posto della classifica riferita ai 33 Comuni della provincia picena, comprensibilmente, c’è Ascoli. Sotto le cento torri, in effetti, risulta che il reddito medio pro capite si attesta sui 23.553 euro. I contribuenti sono 35.463 e la variazione rispetto al 2022 è di 1.680 euro. Ci sono, sempre nel comune di Ascoli, anche 389 persone che dichiarano un reddito importante, superiore ai 120mila euro annui.

Al secondo posto, invece, compare il comune di San Benedetto. In riviera, infatti, il reddito medio pro capite è di 21.598 euro: 36.141 i contribuenti, più di quelli ascolani dunque, ma una variazione più bassa rispetto all’anno precedente, pari a ‘soli’ 995 euro. Terza posizione, per completare il podio, occupata da Grottammare. Qui si dichiarano 21.169 euro pro capite, i contribuenti sono poco meno di dodicimila e la variazione è di 1.224 euro in più sul 2022. Quarta posizione, in tale speciale classifica, per il comune di Folignano, dove il reddito medio ammonta a 21.096 euro. A seguire compaiono Castel di Lama con 20.659 euro pro capite, Colli con 20.473 euro, Cupra con 20.255 euro e Venarotta con 19.993 euro dichiarati pro capite.

Poi c’è l’altra faccia della medaglia. All’ultimo posto, tra i comuni del Piceno, c’è Montemonaco: nel borgo montano, ai piedi dei Sibillini, il reddito medio annuo pro capite è di 16.570 euro, ma i contribuenti sono soltanto 390. Penultimo posto per Force, con 17.467 euro. Stupisce, invece, il piccolo comune di Palmiano, dove i contribuenti sono 118 (su 153 abitanti) e il reddito pro capite è di 18mila euro.

Matteo Porfiri