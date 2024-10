La maratona per i radioamatori: a Israele il premio extra europeo

Nei giorni scorsi si è chiuso il cerchio della maratona di sette giorni dei radioamatori Ari di San Benedetto che, dal 5 all’11 maggio, hanno attivato il 43esimo Parallelo nel mondo per la ricorrenza del dodicesimo anno di fondazione dell’omonima Associazione e della posa del Dream point sulla pista ciclo pedonale in riva al mare. L’attività è stata coordinata dal presidente dell’Ari Filippo De Renzis con l’Ufficio Cultura del comune di Grottammare che ha partecipato attivamente all’evento con un proprio contributo e con i suoi massimi esponenti politici, il sindaco Rocchi, il vice Lorenzo Rossi e la consigliera comunale Vitarelli (nella foto). Per l’occasione è stato attivato il nominativo speciale ’Ii6rcab’ (Radio, Cultura, Accoglienza e Benessere). I radioamatori: ik6xej Rino Piattoni, iz6tgs Adrio Neroni, iz6wsj Massimiliano Casalini, iu6fub Cesare Balestra , i6fdj Filippo De Renzis, hanno operato in fonia, digitale e Mors. I risultati sono molto positivi.

I contatti totali sono stati 3485 con 8907 visualizzazioni nel sito mondiale del concorso dov’è postato un testo che illustra le bellezze della città di Grottammare. All’evento era abbinato anche un concorso per i radioamatori che nell’arco di quella settimana sono riusciti a fare più contatti. Per l’Italia la targa va ad Iz2bku Paolo Gentili di Cesano Boscone, per l’Europa a Yo5osf Sorin Flonta della Romania, per l’extra Europa a 4z4dx Dov Gavish di Israele. Tutti i radioamatori collegati riceveranno la cartolina dell’attivazione mondiale del 43esimo Parallelo con la fotografia del Dream Point unitamente con alcuni scorci più significativi della città di Grottammare. Lorenzo Rossi ha evidenziato l’efficacia dell’iniziativa per la promozione di Grottammare e del territorio in Italia e nel Mondo.

Marcello Iezzi