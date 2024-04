La Maratonina dei Fiori. In tremila per la kermesse

Una giornata di grande sport. Può essere archiviata così la 24esima Maratonina dei Fiori sul lungomare di San Benedetto. Circa tremila runners hanno dato vita ad una gara molto avvincente anche sei il primo vero caldo della stagione ha messo a dura prova i concorrenti. La Maratonina dei Fiori sta assumendo sempre più quella connotazione di rito collettivo che relega l’attività agonistica ad un ruolo importante ma non certamente il solo in grado di garantire il successo alla kermesse. Nel contempo la partecipazione di atleti provenienti da ogni parte d’Italia è stata la dimostrazione plastica dell’importanza assunta dall’evento nell’ambito del calendario nazionale. Ieri hanno voluto correre tutti genitori e figli come quella giovane coppia che si è alternata a spingere la carrozzina della loro figliola. Molti hanno corso con i propri figli. Non sono mancati i volontari che hanno spinto anche la sedia a rotelle di un portatore di handica. Per la cronaca la vittoria è stata conseguita da Stefano Massimi dell’atletica Vomano con il tempo di 01:08:13 seguito da Patrick Nimubona dell’atletica Potenza Picena con il tempo di 01:08:19 e sul terzo gradino del podio della mezza maratona è salito Ahmed Eddami dell’Atletica Rimini nord Santarcangelo con il tempo di 01:12:42. Tra le donne la vittoria è stata conseguita da Cavaline Nahimana dell’Atletica Libertas Unicusano Livorno con il tempo di 01:13:44 la quale ha preceduto Caterina Mangolini dell’Atletica Estense con il tempo di 01:23:39 e Benedetta Rossi dell’Atletica Castello con il tempo di 01:23:54. Una menzione a parte la merita la bravissima atleta sambenedettese Marcella Mancini della Mara’ Avis Marathon la quale ha fermato il cronometro sul tempo di 01:28:02.