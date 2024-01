La marcia di protesta degli agricoltori

Se gli agricoltori europei puntano i piedi, quelli marchigiani non si tirano indietro. "Insieme contro le politiche europee che vogliono eliminare l’agricoltura italiana. Sindacati e associazioni di categoria non hanno voluto aderire". Una settantina di trattori nella zona commerciale Aurora di Civitanova, accanto a fuoristrada colmi di balle di fieno e furgoni agricoli. A dare il via alla manifestazione lo striscione: "No agricoltura, no futuro". La protesta degli agricoltori si allarga a macchia d’olio e oltrepassa le Alpi, dalla Germania raggiunge le Marche. E’ il segno di un malessere ormai incontenibile della base produttiva. Sotto accusa c’è il rincaro dei costi (gasolio, fertilizzanti, sementi, acqua) e della contrazione dei consumi a causa della perdita del potere di acquisto per la spinta inflattiva al rialzo. Ma la discussione si è incardinata soprattutto sulla visione europea che sta soffocando qualsiasi tentativo di far sviluppare l’agricoltura italiana. Ieri mattina ad animare la protesta c’erano anche gli agricoltori ascolani, fermani e anconetani oltre quelli del vicino Abruzzo, che hanno raggiunto i colleghi di Civitanova per dare vita alla mobilitazione. Più di 100 trattori e agricoltori hanno aderito alla protesta nazionale promossa dal comitato agricoltori.

Le proteste sono cresciute da ogni parte e anche gli agricoltori ascolani hanno risposto alla chiamata. "E’ stato un momento molto importante, abbiamo fatto sentire la nostra voce _ raccontano gli agricoltori ascolani _, adesso ci aspettiamo che il Governo tratti con noi su importanti temi: i vincoli imposti dell’Unione europea in materia ambientale, i rincari dei costi di produzione e la concorrenza della grande distribuzione. Ci siamo riuniti a Civitanova, all’altezza del casello dell’A14, abbiamo creato disagi, ci scusiamo con le persone, ma qui è in gioco il futuro delle nostre imprese, delle nostre famiglie e il futuro della produzione nazionale, se non verremo ascoltati continueremo ad oltranza la nostra protesta".

Gli agricoltori protestano contro le normative ambientali e altri regolamenti che, secondo i rappresentanti del comparto, rendono il lavoro in agricoltura quasi impossibile. Tanti gli striscioni di protesta, che hanno raccolto tutte le frustrazioni degli operatori del settore, che hanno chiesto di riformare la Pac (Politica agricola comune), di porre l’accento sui prezzi dei cereali, ma soprattutto di non distruggere la terra. Tra gli striscioni: "Farina di vermi e carne sintetica no grazie" e ancora tanti altri slogan che testimoniano l’esasperazione di un settore sempre più stretto tra nuove politiche e una forte crisi economia.

Maria Grazia Lappa