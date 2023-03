La maxi festa di Fioravanti I 40 anni del sindaco al chiostro "Niente regali, donate all’Ail"

Ci sarà grande festa questo pomeriggio nel Chiostro di Sant’Agostino a partire dalle 18 per la festa di compleanno del sindaco Marco Fioravanti nato proprio il 18 marzo 1983. Una location accattivante, con musica, fiumi di birra, e secondo indiscrezioni pesce fritto e la sempre apprezzata porchetta. Una festa rivolta a tutta la città dove tutti saranno accolti e abbracciati dal primo cittadino che vuole brindare alla grande ai suoi primi 40 anni. Una festa nel corso della quale verranno raccolte donazioni a favore della sezione picena dell’Ail, l’associazione italiana impegnata contro le leucemie e i linfomi. Un’iniziativa come mai se ne erano viste prima visto che non era mai capitato che un sindaco decidesse di spegnere le candeline insieme alla sua cittadinanza.

"Aspetto tutti, a partire dalle ore 18, al Polo Sant’Agostino in Corso Mazzini – ha scritto il Sindaco Fioravanti sui social e su alcuni messaggi WhatsApp –. Ho piacere a condividere questa giornata con tutta la comunità ascolana. Ecco perché ognuno potrà invitare i propri parenti, gli amici, i conoscenti e chiunque voglia partecipare alla serata o passare anche solo per un saluto. Sarà l’occasione per trascorrere qualche ora in compagnia, allegria e spensieratezza. Tutti insieme. Ovviamente, non servirà alcun regalo. Sarebbe però gradita una donazione all’Ail, che da sempre sostiene il reparto di ematologia dell’ospedale ‘Mazzoni’. L’intero ricavato sarà utilizzato per l’acquisto di un macchinario all’avanguardia per lo stesso laboratorio di ematologia. La donazione può essere effettuata all’Iban IT27H0306913507100000010949, intestato all’Ail di Ascoli, con la causale ‘Donazione liberale macchinario ematologia’. Sarebbe un bel gesto, concreto e solidale – ha concluso – per aiutare chi è più in difficoltà di noi. Vi aspetto tutti".

Valerio Rosa