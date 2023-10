La maxi rissa in piazza: "All’improvviso il caos: calci, pugni e sediate"

Un barista in servizio in un locale in piazza del Popolo ha testimoniato ieri nel processo in corso davanti al giudice del tribunale di Ascoli Angela Miccoli a carico di Hicham Boutouil, 40 anni marocchino, e Bogdan Lambru, rumeno di 32 anni, difesi rispettivamente dagli avvocati Franchi e Carnevali. Oggetto del dibattimento è la rissa che avvenne il pomeriggio dell’11 giugno 2020 in piazza del Popolo. Per quei fatti hanno patteggiato ad una pena di due mesi e 20 giorni (sospesa) Alessandro Tusha difeso dagli avvocati Gramenzi e Morganti, il cugino 39enne Ndricim Tusha e il 20enne Mernica Flori assistiti dall’avvocato Comini: erano tutti accusati di rissa. Damian Dauti, 38enne albanese accusato di resistenza a pubblico ufficiale ha chiesto ed ottenuto la messa alla prova attraverso lo svolgimento di lavori socialmente utili. Lambru e Boutouil devono dunque rispondere di rissa e lesioni personali per aver colpito Alessandro Tusha che fu ricoverato 8 giorni in ospedale per la frattura delle ossa nasali (prognosi di 40 giorni). Il barista ha riassunto gli attimi concitati in cui si è sviluppata la violenta lite in piazza del Popolo, in quel momento frequentata da tante persone.

"Mi trovavo all’interno del bar dove lavoravo quando all’improvviso ho sentito del frastuono provenire dall’esterno. Pensavo ad una goliardata e invece hanno subito fatto seguito urla femminili per cui sono uscito a vedere cosa stesse succedendo". Il barista ascolano si è subito reso conto che stava accadendo qualcosa di grave. "Ho visto una persona che era a terra e altre due che lo picchiavano con calci e pugni, lanciandogli anche addosso una sedia. Io non ero molto vicino al luogo della lite, ma ho potuto vedere chiaramente che, quando ha cercato di rialzarsi, perdeva parecchio sangue". Tra i primi ad intervenire un signore distinto, un ex carabiniere che ha dato l’allarme al 112. "C’era un capannello di persone e ho visto anche questo signore che ha fermato i due che picchiavano". L’aggredito ha cercato riparo all’interno della tabaccheria sotto le logge di piazza del Popolo. "Gli altri due hanno cercato di entrare brandendo anche la colonnina delle pile esauste che era all’esterno della tabaccheria" ha aggiunto il barista che ha detto di conoscere di vista le due persone impegnate nel picchiare il terzo soggetto, ma di non conoscerle personalmente. Il giudice, stante la reiterata assenza di due testimoni (in particolare di uno), ha disposto il loro accompagnamento coatto per la prossima udienza incaricandone i carabinieri ed ha multato entrambi di 150 euro ognuno.