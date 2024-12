La maxi torre ancora in standby. E c’è chi potrebbe tirarsi indietro

La grande torre di 70 metri, costruita a Montesecco per accogliere la selva di antenne di radio e televisioni pubbliche e private è ancora in attesa di diventare operativa. Il sindaco di Grottammare, Alessandro Rocchi è fiducioso ed ipotizza che la procedura stia andando avanti e che i ritardi siano dovuti alle procedure cui ogni emittente deve ottemperare. Procedure molto complesse che interessano vari organi fino all’Arpam regionale, il Ministero e via dicendo. Ognuna delle emittenti deve completare l’iter che richiede mesi per ottenere le autorizzazioni allo spostamento. Intanto però affiorano alcuni dubbi che vengono insinuati da bene informati. Ecco, secondo queste voci pare che non tutti monteranno le antenne su quella torre a iniziare dalla Rai che, a questo punto, manterrà il suo traliccio di 48 metri d’altezza. I bene informati avrebbero appreso dall’Ispettorato territoriale del Ministero delle Comunicazioni, ora Sviluppo Economico, che le autorizzazioni di spostamento delle varie antenne nel nuovo traliccio potrebbero non essere concesse, poiché alzando l’impianto di così tanti metri aumenterebbe il segnale di 3 db, quindi il doppio, cosicché andrebbero a disturbare altre emittenti. Se dovesse verificarsi una simile ipotesi potrebbe segnare il passo anche la realizzazione del centro benessere di lusso, la cui realizzazione è legata allo spostamento delle antenne.

Un ambizioso progetto approvato dal comune di Grottammare, che prevede la demolizione e la ricostruzione della struttura ricettiva che esisteva decenni fa sulla collina di Montesecco. E’ prevista la costruzione di un resort di lusso con centro benessere affacciato sul mare. Sicuramente una realizzazione ambiziosa, quella proposta dalla società Dorica che prevede l’investimento di diversi milioni di euro. Non resta che attendere gli sviluppi.

Marcello Iezzi