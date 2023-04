La mazzata europea Decisione della Corte: "Basta con il rinnovo delle concessioni"

La si potrebbe definire, senza tanti fronzoli, una vera e propria ‘mazzata’: la sentenza C-34822 emanata ieri mattina dalla Corte di Giustizia Europea esprime una posizione nettissima sulle procedure di assegnazione delle concessioni presenti sul demanio marittimo, e per i balneari non sono buone notizie. Il pronunciamento infatti sancisce "l’obbligo, per gli Stati membri, di applicare una procedura di selezione imparziale e trasparente tra i candidati potenziali, nonché il divieto di rinnovare automaticamente un’autorizzazione rilasciata per una determinata attività sono enunciati in modo incondizionato e sufficientemente preciso dalla direttiva. Poiché tali disposizioni sono produttive di effetti diretti, i giudici nazionali e le autorità amministrative, comprese quelle comunali, sono tenuti ad applicarle, e altresì a disapplicare le norme di diritto nazionale non conformi alle stesse". La Corte Ue si è espressa in merito al ricorso presentato dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm) contro il Comune di Ginosa, che a fine 2020 emanava una delibera di proroga delle concessioni balneari presenti sul proprio territorio. L’Agcm, per tutta risposta, inviava all’ente tarantino un parere motivato, con il quale si rammentava l’obbligo, ai fini dell’assegnazione, di effettuare una procedura ad evidenza pubblica.

Nel parere, peraltro, veniva rilevato che le disposizioni nazionali di proroga automatica delle concessioni dovevano essere disapplicate. Si ricorderà, infatti, che nel 2018 la legge Centinaio aveva rideterminato la scadenza delle concessioni marittime al 2033. Nelle conclusioni, comunque, il pronunciamento sostiene che "la Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile".

In definitiva, la risoluzione delle controversie ‘particolari’ è demandata alla magistratura italiana, ma resta il fatto che questa sentenza fa giurisprudenza e rende la direttiva Bolkestein un totem inattaccabile. Questa dice che le concessioni devono essere riassegnate tramite ‘asta’ pubblica e, secondo il Consiglio di Stato, questo può avvenire a partire dal 1° gennaio 2024. In linea puramente teorica, quindi, le attuali licenze demaniali rimarranno valide per poco più di 250 giorni. Date le premesse giuridiche, a ben poco potranno servire i ricorsi e le opposizioni della categoria e del governo. Tutto questo, comunque, avviene all’interno di un vuoto normativo che deve essere immediatamente colmato: come avverranno le aste? Tra i criteri verranno inclusi meccanismi di premialità per i concessionari attuali? E i balneari verranno indennizzati per la perdita delle imprese?

Giuseppe Di Marco