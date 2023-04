’La memoria della sofferenza’ Ecco la mostra su Nino Anastasi

Nel 2020 ricorreva il primo centenario della nascita del pittore ascolano Nino Anastasi (1920-1981), ma la pandemia ha impedito che si potesse realizzare una mostra a lui dedicata. L’esposizione, progettata con la famiglia dell’artista per dare il dovuto peso alla ricorrenza e per ricordare il pittore, fu infatti rimandata. Ma finalmente, domani, alle 18, a palazzo dei Capitani, il progetto prenderà forma con l’apertura della mostra ‘Nino Anastasi. La memoria della sofferenza’ a cura di Stefano Papetti. "Anastasi – dice il direttore dei musei civici – sebbene abbia scelto di vivere appartato e di dedicarsi all’insegnamento, ha rappresentato nelle sue tele la condizione di sofferenza e il male di vivere che hanno attraversato quella generazione di artisti italiani che hanno vissuto la drammatica esperienza del secondo conflitto mondiale. Dopo avere frequentato il liceo artistico di Venezia, dove conobbe Bruno Saetti, Anastasi si è iscritto alla facoltà di architettura senza però completare il corso di studi, poiché richiamato alle armi: all’esperienza vissuta nel campo di concentramento di Weitzendorf, l’artista ha dedicato una serie commovente di disegni che rappresentano i luoghi della detenzione, la vita del campo militare, le persone con le quali ha condiviso quella drammatica esperienza".

Rientrato ad Ascoli, Anastasi ha iniziato l’insegnamento al liceo scientifico, dedicandosi alla pittura ed esponendo le sue opere in rare occasioni. "Numerose le tele e le incisioni – continua Papetti – che l’artista ha dedicato alla città, rappresentandone gli scorci più suggestivi e il paesaggio. Negli anni Settanta la pittura di Anastasi riflette il desiderio di percorrere strade nuove, pur senza mai rinunciare al carattere figurativo. Elabora una serie di tele nelle quali campeggiano tessuti che si muovono nell’aria, compiendo degli eleganti arabeschi: sul finire della sua attività, compaiono dei bambolotti disarticolati che lasciano trasparire una inquietudine esistenziale struggente. La mostra, presentando opere in gran parte inedite appartenenti ai discendenti, si prefigge di ripercorre la produzione di Anastasi in tutte le sue fasi, al fine di rendere omaggio alla personalità di un maestro che ha fatto dell’understatement il suo modo di vivere. L’amministrazione comunale intende promuovere la conoscenza degli artisti ascolani che nel Novecento hanno mantenuta viva la fiamma della creatività". Info: 0736298213.

Lorenza Cappelli