La mensa scolastica partecipa alla Green Food Week

La mensa scolastica del comune di Cupra Marittima ha aderito alla Green Food Week, unendosi idealmente a una grande tavolata di mense scolastiche universitarie, scolastiche, ospedaliere, aziendali, istituti di ricerca, tutti impegnati a fare la propria parte per la salvaguardia dell’ambiente. L’iniziativa si svolge dal 7 all’11 di aprile ed è proposta da Foodnsider, per incentivare le mense italiane a proporre menu più sostenibili e rispettosi del pianeta.

Si tratta di un’opportunità per riscoprire la dieta Mediterranea valorizzando i legumi come protagonisti del pasto, scegliendo cibi stagionali e locali coltivati con metodi che preservano la fertilità del suolo, come il biologico, per garantire una maggiore qualità e sostenibilità alimentare. Quest’anno l’attenzione è rivolta anche alla prevenzione degli sprechi alimentari che contribuiscono all’8% delle emissioni di CO2 nell’atmosfera.

L’idea per la green food week del comune di Cupra consiste nel proporre ai ragazzi e bambini della scuola materna e primaria dell’Istituto Comprensivo un ‘menù green’, il 10 aprile, composto di prodotti biologici sostenibili locali.