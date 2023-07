La meraviglia del cielo stellato: via alle osservazioni

Inizia domenica la 12a edizione di "Apriti cielo! Sguardi curiosi alle meraviglie del cosmo". Anche per questa estate tre serate dedicate all’osservazione telescopica dei corpi celesti promosse dall’Amministrazione di Grottammare e curate dai responsabili dell’Osservatorio astronomico Colle Leone (Oacl) di Mosciano Sant’Angelo (Te) in collaborazione con l’associazione Blow Up e di tutti gli astrofili che metteranno a disposizione i propri strumenti di osservazione. Ogni sera lezioni di astronomia con proiezione di foto e filmati. La prima serata, domenica, si svolgerà eccezionalmente in piazza Kursaal mentre le successive torneranno come da tradizione presso la balconata sul mare sulla foce de Tesino sul lungomare di Grottammare, con inizio alle 21. L’appuntamento inaugurale, sarà dedicato alla luna con il titolo Walking on the moon. Il programma prevede la proiezione multimediale e il commento di immagini e filmati relativi al nostro satellite naturale. La proiezione sarà seguita come sempre dall’osservazione diretta al telescopio. Il programma proseguirà poi il 9 agosto con una serata dedicata a Cento miliardi di stelle e il 24 agosto con I giganti del Sistema Solare. Ingresso gratuito.