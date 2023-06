La messa in mare di don Francesco a Porto d’Ascoli

All’alba di ieri, sulla spiaggia davanti il circolo nautico Ragn’a Vela, sul lungomare di San Benedetto, don Francesco Ciabattoni, parroco della chiesa ’Sacra Famiglia’ di Porto d’Ascoli, ha celebrato la Messa in mare in occasione della ricorrenza della natività di San Giovanni Battista. Al termine della funzione religiosa, i fedeli sono entrati in acqua per partecipare al rituale dell’abluzione con l’acqua marina rinnovando le promesse fatte durante il Battesimo e proclamando con forza la professione di Fede. In modo simbolico i fedeli, moltissimo membri del gruppo di preghiera ’Con la gioia nel cuore’ e decine di turisti, si sono bagnati nell’acqua del mare Adriatico per chiedere ai Santi di rinnovare nella grazia dello Spirito Santo, il Sacramento del Battesimo ricevuto appena nati. L’evento si è svolto nel silenzio e nella preghiera per contribuire a raggiungere lo scopo degli organizzatori: "In questo tempo difficile abbiamo potuto riflettere sul grande dono della vita e come riempirla di senso amando il prossimo con gesti concreti. Un’iniziativa che si vorrebbe ripetere nel corso degli anni per rinnovare la testimonianza di fede"".