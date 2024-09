"La mia casa occupata, un incubo"

Ha suscitato scalpore la puntata di ’Fuori dal coro’ in onda mercoledì sera su Rete 4 condotta da Mario Giordano e che ha visto ospite la signora Simona Vagnoni, di Ripatransone, che non riesce a tornare in possesso della sua abitazione di campagna occupata da una donna del teramano. Il conduttore ha puntato il dito sul Giudice presso il Tribunale di Teramo, che a suo tempo concesse gli arresti domiciliari alla donna che la occupa abusivamente, arrestata dalla guardia di finanza per traffico di sostanze stupefacenti. L’operazione risale al dicembre del 2023, quando i finanzieri intercettarono 4 chili di cocaina nel doppio fondo di un set di pentole all’aeroporto di Malpensa, il cui pacco era destinato alla donna che finì in manette. Una vicenda complicata iniziata nel maggio del 2023, quando la proprietaria e l’occupante, un uomo di Roma unitamente alla signora Anna, l’abusiva, si accordarono con la proprietaria per un contratto d’affitto transitorio di 6 mesi, al termine del quale l’occupante avrebbe dovuto comprare l’alloggio. L’uomo è sparito, non ha comprato la casa come aveva promesso, non ha rinnovato il contratto d’affitto ed ha smesso di pagare. Da allora la donna occupa abusivamente il casolare: ma c’è di più, poiché in quella casa la signora Anna ospitava un giovane albanese che era ricercato e che di recente è stato arrestato dai carabinieri di Acquaviva Picena. Insomma, senza un contratto, in una casa dove la proprietaria ha la residenza insieme ai figli, la donna continua ad occuparla abusivamente e durante la trasmissione ha dato sfoggio di volgarità e ha rivolto una serie di minacce nei confronti della proprietaria quando l’inviata del programma la incalzava dicendole che se ne sarebbe dovuta andare perché abusiva.

"Io non sono stata avvertita da nessuno, né quando vi è stato l’arresto né quando l’hanno messa ai domiciliari nella mia abitazione – ha affermato Simona Vagnoni – Su questa casa ho investito una vita e quando lei dice ’casa mia’ mi sento male e ci sto rimettendo la salute". Al termine dell’intervista Anna ha detto che a ottobre lascerà la casa, ma dentro farà entrare altre persone. Da studio il commento di Mario Giordano è stato durissimo, soprattutto nei confronti del giudice che ha messo la donna ai domiciliari in quell’abitazione, da cui è scaturito tutto il problema. Del caso si stanno occupando i carabinieri di San Benedetto che attendono risposte a provvedimenti richiesti a organi competenti.

Marcello Iezzi