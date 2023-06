"La mia nuova attività nella piccola San Gregorio Riparto dopo il sisma"

Ha deciso di abbandonare la Riviera delle Palme e tutte le comodità offerte dalla città per tornare nel luogo di cui è originario, tra le montagne picene. E, per la precisione, nella piccola frazione acquasantana di San Gregorio che, danneggiata dal terremoto di sette anni fa, sta cercando di ripartire. Qui ha voluto aprire una nuova attività, una rivendita di giornali che funzionerà anche da punto di ristoro con bibite fresche e panini. E’ la storia di Mauro Lucadei, che ha preso una decisione controcorrente, spinto dall’amore verso il borgo montano e dalla necessità di vivere la sua vita in un posto al quale è profondamente legato. L’inaugurazione della sua attività, ‘Da Piggio’, è avvenuta domenica scorsa, con una bella festa alla quale hanno partecipato tutti gli abitanti del paesino e anche tanti altri curiosi provenienti dal circondario acquasantano. Presente, ovviamente, anche il sindaco Sante Stangoni.

"Mio padre è originario di San Gregorio – spiega Lucadei – e in questo borgo ho trascorso buona parte della mia infanzia, visto che nel periodo estivo ci tornavamo sempre. Amo la montagna e ho voluto cambiare vita. A San Benedetto c’è troppo stress, mentre io cerco la tranquillità. Qui, almeno, posso trovare un po’ di pace e la mia attività potrà diventare un luogo di incontro per la popolazione. Per oltre vent’anni ho lavorato come ferraiolo in un’azienda di Centobuchi, poi mi sono trasferito per un po’ di tempo in Costarica e quando sono tornato in Italia ho fatto il cameriere. Però ho capito che la cosa migliore da fare sarebbe stato abbandonare tutto per andarmene in montagna. E così ho fatto. Adesso, a 45 anni, ho finalmente realizzato il mio sogno – conclude Lucadei –, ovvero aprire una piccola attività a San Gregorio. Questo paesino presenta ancora tante ferite legate al sisma del 2016, ma sta cercando di ripartire. Però è fondamentale evitare lo spopolamento e la mia decisione va anche in tale direzione".

Grande entusiasmo, ovviamente, da parte del sindaco di Acquasanta Sante Stangoni. "La montagna sta pian piano tornando ad avere un ruolo importante nella società – conferma il primo cittadino –. Fa piacere che il tanto lavoro profuso porti a risultati inaspettati e ci auguriamo che ci siano tante altre persone che, come Mauro, decidano di offrire nuovi servizi a tutti i residenti e i visitatori nelle nostre frazioni. Le nostre zone, per risogere dal terribile terremoto di sette anni fa, hanno anche bisogno di investimenti e di persone coraggiose che diano il buon esempio".

Matteo Porfiri