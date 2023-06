"La mia odissea per rinnovare la patente"

Quella che vi raccontiamo oggi è l’odissea che sta vivendo da settimane Catia Guerrieri, professionista grottammarese, che vuole rinnovare la patente senza dover spendere il doppio da un’agenzia privata. "L’alternativa è passare le giornate fra Cup e telefonate alle quali nessuno sa dare una risposta. Questo è quello che sta accadendo con il servizio addetto al rinnovo patenti di San Benedetto – scrive la Guerrieri – Il cittadino viene invitato a recarsi al Cup per prenotare una visita, qui l’operatore comunica che non ci sono posti disponibili e non sono ancora previste date per il mese di luglio, invitando l’utente a recarsi ad Ascoli previo contatto telefonico per prenotare un appuntamento. Dei quattro numeri forniti, solo uno è quello valido. A causa dell’invio dei richiedenti il rinnovo della patente, da San Benedetto ad Ascoli, non ci sono posti disponibili per tutto il mese di giugno. Dopo aver parlato con chiunque potesse dare una soluzione gli addetti mi hanno ripetuto che devo recarmi al Cup dell’Ospedale per prendere appuntamento, o rivolgermi alla solita Agenzia. Telefonicamente il Cup non è raggiungibile, per cui bisognerebbe recarsi quotidianamente in loco per sentirsi dire ‘Siamo pieni’".