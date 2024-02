’La mia scuola a rifiuti zero’: studenti protagonisti

Nei giorni scorsi nella scuola dell’Infanzia Valtesino, dell’IC Cupra e Ripatransone, è stato realizzato il progetto ’La mia scuola a rifiuti zero’ con laboratori di riciclo creativo, al fine di diffondere la cultura della riduzione dei rifiuti, del riuso e del riciclo. E’ stata fatta una breve introduzione sulla tutela dell’ambiente e su cosa ciascuno può fare. Diversi bambini già sanno che la plastica è nociva per i pesci e ne va usata il meno possibile. Gran parte della lezione è stata dedicata al laboratorio di riciclo creativo, con l’obiettivo di educare i bambini al rispetto dell’ambiente e della natura, facendo sperimentare praticamente ai partecipanti diverse modalità per riutilizzare e riciclare materiali destinati alla discarica trasformandoli in oggetti d’arte o utili all’arredamento degli spazi interni ed esterni.