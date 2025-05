"La mia vita da hikikomori, resto chiuso in stanza"

Marco (il nome è di fantasia) ci ha accolti, eccezionalmente, nella sua camera per rispondere ad alcune domande. Eravamo curiosi di capire come vive un Hikikomori.

Quanti anni hai? "Ho venti anni".

Quante ore passi nella tua stanza senza uscire? "Sto chiuso in camera per la maggior parte della mia giornata".

Da quanto dura quest’isolamento e quando è iniziato? "Dopo il diploma della scuola superiore non sapevo cosa fare, non avevo obiettivi e ho fatto in modo di non pensarci, mi sono chiuso in camera e mi sono distratto con internet, videogiochi, social, disegno".

Frequenti degli amici? "No, ho solo amici virtuali che non mi giudicano per come sono".

Come ti nutri? "Se cucina mia madre, mi faccio portare il cibo in camera, altrimenti ordino da mangiare online. Purtroppo, a causa della mia sedentarietà sono molto ingrassato".

Com’è il tuo rapporto con i genitori? "Il nostro rapporto è conflittuale: loro vogliono che io mi realizzi, che faccia una scelta, ma io non so che fare della mia vita".

Vorresti essere aiutato per uscire da questo isolamento? "Sì, vorrei ricominciare ad avere una vita sociale, mi stanno aiutando i miei genitori con il supporto di un terapeuta".