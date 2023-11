La minaccia della crisi climatica. Mal d’inchiostro, castagne a rischio

Il mal dell’inchiostro è considerata come una delle malattie più dannose per il castagno. Attacca l’apparato radicale e quindi pian piano le piante si indeboliscono: la morte nel giro di qualche stagione. Il mal d’inchiostro è stato rilevato principalmente nei castagneti che sono coltivati nei comuni di Acquasanta, Arquata, Montegallo, Raccafluvione e Montemonaco ovvero nel cuore dell’entroterra ascolano dove si produce il 96% delle castagne di tutta la regione Marche. Un altro grave danno del cambiamento climatico, che ha portato in alcune aree ad una flessione addirittura del 90% rispetto agli anni precedenti numerosi castanicoltori hanno preso parte a Palazzo dei Capitani ad un convegno organizzato dalla Cia – Agricoltori.

Dai lavori del convegno, è infatti emersa da parte dei castanicoltori la consapevolezza del ruolo che potrà svolgere la ricerca che il sistema universitario sta portando avanti nell’ambito del progetto Inkas. A tal proposito il docente della Politecnica delle Marche Sergio Murolo ha detto: "L’obiettivo del progetto Inkas è quello di salvaguardare il patrimonio castanicolo dall’attacco del mal dell’inchiostro. Le azioni previste sono monitoraggio, controlli e la tutela dei castagni autoctoni selvatici resistenti eo tolleranti alla malattia". Carlo Urbinati Università Politecnica delle Marche ha illustrato la storia del castagno nel Piceno: "La crisi climatica prevede che nel 2050 l’area del castagno si ridimensionerà a causa della siccità. Nel Piceno è inoltre importante tutelare i patriarchi del castagno ovvero le piante ultracentenarie, importanti custodi di informazioni". Giorgio Maresi ricercatore Fem di San Michele all’Adige ha aggiunto: "Il presente e il futuro del castagneto sarà sempre di più caratterizzato dalla lotta biologica. La malattia dell’inchiostro è fortemente legata al terreno che soffre dei cambiamenti climatici. Il cambiamento climatico favorisce le malattie. Sicuramente abbiamo bisogno di sperimentazione e ricerca per difendere una coltivazione che l’uomo fa da oltre mille anni. È importante fare rete tra ricercatori universitari, tecnici e castanicoltori".