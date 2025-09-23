La ministra del Lavoro: "Attenti alle aree interne"

Tappa ascolana, ieri mattina, per la ministra del Lavoro e delle politiche sociali Marina Calderone. La rappresentante del Governo, infatti, accolta dal commissario straordinario alla ricostruzione post sisma Guido Castelli, ha partecipato al workshop promosso dalla Camera di Commercio delle Marche alla Bottega del Terzo Settore. Durante l’incontro si è parlato delle misure a sostegno dell’occupazione giovanile, delle opportunità di investimento nell’Appennino centrale e dei prossimi bandi per le attività economiche e sociali. Calderone, poi, ha anche fatto i complimenti al senatore Castelli per il lavoro svolto nell’area del cratere, rivelando di voler ‘esportare’ l’introduzione del badge anche negli altri cantieri italiani. "Il fatto che nei cantieri dell’area cratere si sia adottata la scelta del badge, che permette di usare l’innovazione per consentire di tenere sotto controllo i fenomeni distorsivi del mondo del lavoro, permette di costruire altro a partire dal prodotto informatico – il commento del ministro -. Il tema del badge di cantiere è anche una sollecitazione per l’adozione nell’ambito delle attività per le Olimpiadi invernali. Qui nel cratere siete diventati scuola". A parlare di ricostruzione e lavoro anche il senatore Guido Castelli. "Non basta riparare e ricostruire, dobbiamo attivare processi capaci di trasformare l’Appennino centrale in un modello nazionale contro l’abbandono delle aree interne", le parole del commissario. Il quale ha poi ricordato come le tragedie del 2016-2017 abbiano segnato profondamente i territori, ma abbiano anche portato risorse straordinarie. "Non devono essere impiegate solo per ricostruire edifici, ma per generare sviluppo, legalità, occupazione e nuove imprese – l’auspicio di Castelli -. Un Appennino abbandonato è un’Italia più fragile, esposta a rischi ambientali e sociali con sicurezza e legalità dei cantieri, sostegno ai giovani e all’imprenditoria, formazione e competenze.

Matteo Porfiri