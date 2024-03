La minoranza all’attacco: : "Troppi incarichi esterni"

Ben 800mila euro di incarichi esterni e 18 milioni di euro provenienti, su un totale di 24, da fondi nazionali o comunitari. È questa la fotografia scattata dalla minoranza al programma triennale di opere pubbliche, approvato ieri pomeriggio in consiglio comunale assieme al bilancio di previsione. Una seduta in cui l’opposizione ha sottolineato, a più riprese, la grande incidenza di progetti commissionati all’esterno e, viceversa, lo scarso impatto dei fondi comunali sul tesoretto accantonato per finanziare gli interventi annunciati. Ad illustrare il triennale è stato l’assessore Domenico Pellei, che ha ricordato come, per il solo 2024, siano previsti la ristrutturazione dell’immobile di via Saffi, interventi di adeguamento sismico dell’ex sede municipale di piazza Battisti, la realizzazione di un info point alla Torre sul Porto della Riserva Naturale Sentina, lavori di ristrutturazione della piscina comunale ‘Primo Gregori’ e manutenzioni straordinarie agli asfalti in diverse vie cittadine, nonché alla struttura dello stadio comunale ‘Riviera delle Palme’. Voci di spesa che non sono state in grado di addolcire la minoranza: "Questa amministrazione va avanti per inerzia, dimenticandosi di dire che c’è stato il Pnrr – tuona Paolo Canducci - Negli ultimi 15 anni non c’è mai stata una tale disponibilità di denaro. Ed è bene ricordare che nel 2023 il comune ha commissionato incarichi esterni per 800mila euro, cui si aggiungono i circa 200mila euro dei due anni precedenti. Che li abbiamo a fare i nostri dipendenti? Infine, si leggono delle decisioni che non hanno nessuna spiegazione tecnica. In questo bilancio, ad esempio non c’è alcuna relazione a sostegno della scelta di esternalizzare la mensa scolastica".

L’anno scorso, il servizio di refezione scolastica fu esternalizzato in via sperimentale nelle scuole d’infanzia, mentre dall’anno prossimo le cooperative si occuperanno anche della mensa nella scuola primaria. A tornare sulle opere pubbliche sono stati anche Simone De Vecchis e Aurora Bottiglieri. "Senza le recenti calamità, questa amministrazione non avrebbe fatto nulla – ha detto il primo - Su 24 milioni accantonati per le opere pubbliche, solo 6 sono di fondi comunali. Dopo due anni e mezzo mi viene da dire che forse sarebbe stato meglio tenersi l’ex sindaco Piunti". La dottoressa, invece, ha puntato i riflettori sulle grandi opere in via di progettazione: "Più si fa passare tempo, più aumentano i costi – ha dichiarato - non vorrei che anche per i lavori su villa Rambelli e sull’ex palazzo comunale si vada incontro a spese che non sarà possibile sostenere". "Stiamo rincorrendo tutte le opere lasciate dalle precedenti amministrazioni – ha replicato Umberto Pasquali – Come San Pio X, piazza Montebello, piazza Cristo Re, villa Rambelli, il vecchio comune. Ma si sa, noi – ironizza - siamo quelli incapaci".

Giuseppe Di Marco