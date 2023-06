La minoranza: "Nessun incarico per Novelli"

Il consigliere meloniano di minoranza di Grottammare, Raffaele Rossi, critica il sindaco Alessandro Rocchi che nell’assegnazione delle deleghe. "Il neoeletto sindaco ha appena presentato cinque assessori. Ma poi presenta pure i ’consiglieri delegati’, che dovrebbero erogare al sindaco una consulenza su materie specifiche e circoscritte – scrive Raffaele Rossi –. Mi domando se questo atteggiamento possa in qualche modo influenzare l’attività del Consiglio comunale. Tra l’altro notiamo che i consiglieri della maggioranza sono otto. Forse che il nono consigliere Stefano Novelli, l’unico rimasto soldato semplice, non possiede una particolare esperienza in un ambito utile al sindaco? Rilevo, inoltre che la digitalizzazione, che pure occupa uno spazio preponderante nel programma della nuova Giunta comunale, è trattata come cenerentola non nominata in nessun atto fin qui emanato. Spero che – chiude il consigliere di Fratelli d’Italia – così come espresso a voce dal sindaco durante il primo Consiglio di insediamento, venga messo urgentemente riparo a questa grossolana svista".