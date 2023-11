La minoranza pensa all’estate:: "No agli eventi durante il pienone"

Un centro immacolato e privo di manifestazioni durante l’estate: è quello che chiede un’importante fetta della minoranza, già sul piede di guerra per l’organizzazione comunale di alcuni eventi nel clou della bella stagione. A firmare la mozione, che verrà discussa e votata nel consiglio comunale dell’11 novembre sono stati Paolo Canducci, Annalisa Marchegiani, Aurora Bottiglieri, Luciana Barlocci, Giorgio De Vecchis e Simone De Vecchis: insomma, il gruppo misto d’opposizione e il centrosinistra. I sei consiglieri propongono al sindaco una modifica al regolamento che disciplina sagre, feste e manifestazioni sul territorio cittadino "limitando l’occupazione nelle vie e piazze del centro cittadino a un periodo massimo di cinque giorni – recita la mozione – comprensivi dei giorni eventualmente necessari per il montaggio e lo smontaggio delle attrezzature".

Il punto, però, è evitare che il centro si congestioni nei 60 giorni di massimo afflusso turistico. La modifica al regolamento, quindi sancirebbe che "durante il periodo che va dal 1° luglio al 31 agosto, le vie del centro cittadino (viale Buozzi, viale Secondo Moretti, piazza Giorgini e piazza Matteotti), le aree verdi e le piazze destinate a parcheggi non possano essere concesse, ed escludendo ogni possibile deroga, salva la ricorrenza della Festa della Madonna della Marina". Questo perimetro rimarrebbe inviolabile anche per quanto riguarda le iniziative organizzate direttamente o co-organizzate dal comune. Il 2023, dicono i sei consiglieri, sarebbe stato un anno troppo caotico. "Da giugno a settembre – si legge nella mozione - sono stati organizzati, co-organizzati, autorizzati e patrocinati, dall’amministrazione comunale, ben 18 eventi enogastronomici con somministrazione temporanea di alimenti e bevande, incluse le mostre mercato di prodotti alimentari. Tutti questi eventi sono stati localizzati nel centro cittadino, ma molti di questi non rappresentavano ‘espressione di cultura, di tradizione e di storia della comunità locale’, né costituivano ‘un veicolo importante di promozione dei prodotti tipici eno-gastronomici del territorio, nonché un richiamo a flussi turistici sempre più interessati alla riscoperta delle tradizioni e delle realtà locali’, come disposto dal suddetto regolamento". Durante alcune manifestazioni, inoltre, turisti e commercianti locali hanno lamentato disagi. Come per il ‘Villaggio Coldiretti’, organizzato dal comune secondo modalità contestate dalla stessa minoranza.

Giuseppe Di Marco