La minoranza: "Più trasparenza su sanità, sicurezza e caso Lazzari"

Sanità, sicurezza, crisi di giunta e questione di genere: la minoranza ci riprova: il blocco dell’opposizione consiliare, dopo le proteste perorate nell’ultimo consiglio comunale, danno seguito a quanto promesso durante l’assise dell’11 novembre: i 12 consiglieri infatti hanno richiesto un incontro al Prefetto per chiarire molti dei temi che nelle ultime settimane hanno tenuto banco in riviera. Stavolta non si tratta solo di litigi in sala consiliare, ma di una richiesta ufficiale formulata al Palazzo del Governo per richiamare all’ordine maggioranza, giunta e sindaco. In primis sulla sanità, argomento sul quale la minoranza chiede maggiore condivisione dei contenuti, finora circolati solo in maggioranza, anche se nell’ultima commissione il documento sugli ospedali è stato mostrato e discusso con tutto il civico consesso. Il problema è che il consiglio vorrebbe essere informato non solo sugli atti ufficiali, ma anche del confronto che sta andando avanti con la regione Marche, con il capoluogo e con la direzione Ast, protagonisti degli accordi che, in futuro, si dovranno stipulare. In teoria ci sarebbe anche la provincia: Palazzo San Filippo era stato invitato a stipulare il protocollo per la realizzazione del nuovo ospedale a Ragnola, ma nel giorno concordato non si presentava, affermando di poter dare un avallo tecnico alle operazioni, ma non politico, visto che questo sarebbe dovuto scaturire da un confronto fra i sindaci del comprensorio. C’è poi anche la questione della sicurezza, visto che a San Benedetto deve essere completato il progetto di videosorveglianza avviato durante il precedente mandato. Altro nodo da sciogliere è la fuoriuscita di Lina Lazzari dalla giunta: l’addio della professoressa all’esecutivo ha destato perplessità soprattutto per le modalità in cui è stato reso noto. Il vertice comunale infatti ha ritenuto, dopo la pubblicazione del decreto di revoca delle deleghe, di fare una semplice comunicazione durante il consiglio. La minoranza però avrebbe voluto aprire una discussione, contestando l’assenza di motivazioni politiche nel decreto stesso. Sull’argomento è andata alla carica la stessa Lazzari, che dopo la revoca delle deleghe ha scritto proprio al prefetto, lamentandosi per lo stesso motivo. Di cose da discutere ce ne sono tante, come anche le modalità in cui si è svolta la riunione dell’ufficio di presidenza nel consiglio dell’11. Insomma, tantissima carne al fuoco, ma il minimo comune denominatore c’è: la richiesta di maggiore trasparenza.

Giuseppe Di Marco