La minoranza se la prende con la proiezione del film Farha

In occasione della Giornata della Memoria, il 27 gennaio, si è sollevata una polemica a Grottammare riguardo alla proiezione del film Farha. I consiglieri di minoranza, Sprecacè, Concetti e Vagnoni, del Gruppo Grottammare C’è, evidenziano che la critica principale è che il film, pur toccando temi importanti, non è direttamente collegato alla Shoah e rischia di distogliere l’attenzione dal vero significato della ricorrenza, che è la riflessione sulla barbarie dell’Olocausto e la lotta contro l’antisemitismo.

Tre i punti posti in rilevo: film fuori tema, poiché la scelta di un film non incentrato sulla Shoah viene considerata inappropriata per la Giornata della Memoria; film controverso, perché la natura proibita di Farha in alcuni contesti occidentali solleva dubbi sulle motivazioni della sua proiezione; strumentalizzazione della memoria, perché si teme che la ricorrenza venga usata per veicolare messaggi politici o ideologici, anziché onorare il ricordo delle vittime e promuovere la lotta contro l’odio.

Con questo messaggio Grottammare C’è chiede che si evitino strumentalizzazioni e provocazioni in una giornata così importante, invitando a iniziative che onorino la memoria delle vittime dell’Olocausto.