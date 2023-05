La minoranza valuta di diffidare la Regione per modificare il Piano

È una riviera ai ferri corti con la regione Marche, quella che potrebbe inviare, a stretto giro, una diffida a Palazzo Raffaello perché modifichi il piano sociosanitario recentemente presentato ad Ascoli e San Benedetto. A valutare l’idea è una parte della minoranza consiliare, per nulla soddisfatta del documento di programmazione, ritenuto opinabile sull’analisi della domanda sanitaria. Della proposta si è parlato a margine della riunione ristretta sulla sanità tenutasi due giorni fa in comune. Tra i partecipanti, il sindaco Antonio Spazzafumo e i consiglieri Gino Micozzi, Giselda Mancaniello, Giorgio De Vecchis, Pasqualino Piunti, Nicolò Bagalini, Annalisa Marchegiani e Aurora Bottiglieri. Durante l’incontro, i rappresentanti del territorio sono tornati a ragionare sulle problematiche del Madonna del Soccorso, soprattutto sulla carenza di personale in vista dell’estate. I convenuti si sono accordati per scrivere una relazione contenente tutti gli aspetti a cui è necessario porre rimedio entro breve, per poi presentarla al consigliere regionale Andrea Assenti, ospite della prossima commissione sanità programmata per giovedì 18 maggio. Al membro dell’assemblea regionale, inoltre, verranno prospettate tutte le controdeduzioni al piano sociosanitario, affinché la regione ne venga messa al corrente. Nel sottobosco, però, si sta muovendo ben altro. Parte del centrosinistra, infatti, starebbe pensando di diffidare il governo regionale per spronarlo a cambiare i presupposti del nuovo piano. Le modifiche, nello specifico, dovrebbero interessare la parte in cui si analizza la domanda e l’offerta di strutture e servizi sanitari: una disamina che, per alcuni membri dell’opposizione, farebbe riferimento a dati non calibrati sulle esigenze della riviera, il cui bacino d’utenza raddoppia nei mesi estivi. Sfavorevole all’iniziativa sarebbe invece il blocco di destra, per ovvi motivi politici. Intanto, quindi, si parlerà con il consigliere Assenti. "Spiegheremo alla Rregione le criticità – spiega Spazzafumo – dalla carenza di personale alle eventuali, al trasferimento del Dipartimento di Prevenzione, che vogliamo rimanga entro i confini di San Benedetto. Inoltre, entro breve convocheremo i sindaci del territorio per concordare le decisioni da prendere per il bene della nostra sanità".

Giuseppe Di Marco