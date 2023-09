La mission di ’Bona Dea’: valorizzazione dei beni archeologici

L’associazione culturale ’Bona Dea’ di Cupra Marittima, già GSC Artocria, domenica scorsa ha partecipato all’evento per la valorizzazione dei beni archeologici e del territorio ’La notte delle Perseidi’ tenutosi a Fossombrone. L’associazione culturale Bona Dea è ritenuta in Italia una tra le migliori associazioni di rievocazione storica di epoca romana, grazie soprattutto all’impegno, la passione per la storia romana antica e la cura dei dettagli dei suoi revocatori. A "Forum Sempronii" (Fossombrone) l’associazione Bona Dea e l’associazione Mos Maiorum di Roma, partner in quest’evento, hanno svolto laboratori e didattiche civili e militari con la partecipazione del pubblico. Sono state mostrate didattiche sull’armamento ed equipaggiamento del legionario romano, macchine da guerra, attrezzi e strumenti di uso quotidiano, l’alimentazione, la tessitura e la tintura. Nel pomeriggio, nell’area archeologica si sono svolte le manovre tipiche di un addestramento dei legionari romani con formazioni di attacco e di difesa. In serata si è svolta la cena storica con piatti tipici dell’antica Roma. Molte sono state le presenze delle autorità civili e militari a livello provinciale e regionale.