La mobilitazione ’Donne dem’, la battaglia per i consultori pubblici

Le democratiche del Piceno tra le prime ad organizzare iniziative nell’ambito della mobilitazione sui consultori familiari, organizzata dalle ‘Donne dem’ delle Marche. Da ieri, nei vari territori della Provincia, sono stati attivati banchetti per far conoscere alle donne del territorio i servizi possibili all’interno di un consultorio. Il tutto, attraverso campagne online e la diffusione di un breve questionario sul tema. "Vorremmo sbagliarci, ma siamo convinte – spiega Valentina Bellini, portavoce delle donne dem del Piceno – che le giovani generazioni poco conoscono di questo importante servizio pubblico che può, se funziona bene, fare la differenza nella qualità della vita di ciascuna". "Il motivo è semplice – prosegue Manuela Marcucci, consigliera comunale per anni impegnata da ostetrica in questo servizio –. Stiamo assistendo da qualche anno, nel nostro territorio, ad un vero e proprio smantellamento dei consultori pubblici". "Le democratiche vogliono riporre al centro dell’agenda politica proprio i servizi pubblici che sostengono le famiglie – continua Rossana Cicconi, sindaca di Castorano –. In particolare le donne che hanno il carico più pesante del lavoro di cura". Tante le persone che si sono fermate e hanno espresso opinioni e proposte al banchetto al quale hanno preso parte la capogruppo Pd Marche Anna Casini, la segretaria dei giovani democratici Jenny Lucidi e altre Donne Dem: raccolti più di 30 questionari.

Matteo Porfiri