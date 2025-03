La moglie sparò al vicesindaco, il pm chiede 3 anni e 8 mesi

Si avvicina il verdetto nel processo a Giovanna Pompei, la donna accusata di tentato omicidio per aver ferito con un colpo di pistola il marito, Luigi Capriotti, vice sindaco di Acquasanta Terme, in provincia di Ascoli Piceno. In vista della sentenza, attesa per il 13 marzo, ieri la pubblica accusa ha chiesto per la donna una condanna a tre anni e otto mesi di reclusione, mentre la difesa insiste sulla natura accidentale dell’episodio e ha chiesto di conseguenza l’assoluzione. Il caso riguarda quanto accaduto nella notte tra il 18 e il 19 febbraio 2024, quando un colpo partito dalla pistola Magnum 357 regolarmente detenuta da Capriotti ha ferito l’uomo a un braccio. La difesa della Pompei, rappresentata dagli avvocati Giulio Natali e Andrea Silvestri, ha scelto il rito abbreviato. Curiosamente, la richiesta di assoluzione è arrivata non solo dai difensori dell’imputata ma anche dall’avvocato di parte civile, Nazario Agostini, che rappresenta il vice sindaco Capriotti. Quest’ultimo ha sempre sostenuto che il colpo sia partito in modo involontario e ha espresso ieri la volontà di ritirare la costituzione di parte civile contro la moglie.

Secondo il racconto di Capriotti, la pistola si trovava nel comodino per motivi di sicurezza, a seguito di una serie di furti verificatisi nella zona. La Procura, invece, ritiene che lo sparo sia stato l’epilogo di una lite coniugale. Il fatto che il colpo sia stato esploso nella direzione della figura del marito, con il rischio di colpire organi vitali, ha portato all’accusa di tentato omicidio. Dopo l’arresto, la Pompei ha ribadito di non aver mai avuto l’intenzione di sparare contro Capriotti, tantomeno di ucciderlo. Per ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto, i carabinieri del reparto scientifico hanno effettuato un sopralluogo nell’abitazione della coppia. L’obiettivo era verificare le posizioni di entrambi al momento dello sparo e raccogliere elementi utili a stabilire se si sia trattato di un atto volontario, come sostiene la Procura, o di un incidente, come affermano la difesa e la stessa vittima. La decisione finale spetta ora al giudice Caponetti.

Peppe Ercoli