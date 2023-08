La mola finisce sul braccio: ferito un giovane operaio

Un giovane operaio è rimasto vittima ieri mattina di brutto incidente sul lavoro avvenuto ieri mattina a Castignano. L’uomo stava svolgendo le sue mansioni utilizzando una mola. Nell’effettuare l’operazione qualcosa deve essere andato storto e l’attrezzo da lavoro è inopinatamente finito su un braccio dell’uomo causandogl i una grave lesione ad un polso. Così l’operaio all’improvviso ha iniziato a perdere sangue. Subito è stato chiesto l’intervento dei sanitari del 118 che si sono portati a Castignano sul luogo dell’incidente in pochi minuti.

Evidentemente la lesione riportata dall’operaio è risultata particolarmente grave e meritevole dell’attenzione di specialisti in questo tipo di danni fisici.

Per questo motivo cui hanno chiesto l’arrivo ad Ascoli dell’eliambulanza per trasferire il ferito al Trauma Center dell’ospedale Torrette di Ancona dove l’operaio si trova ricoverato. L’uomo è stato sottoposto a tutti gli accertamenti necessari. Sul luogo dove è avvenuto l’incidente sul lavoro sono giunti anche i carabinieri e il personale del servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro dell’Ast di Ascoli per svolgere indagini e accertare l’esatta dinamica del grave incidente.