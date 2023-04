La Monopolis srls cerca impiegato amministrativo

Monopolis srls, società di Fermo che opera nel settore dell’amministrazione d’immobili da oltre 25 anni, ricerca un impiegato o impiegata amministrativoa. Tra le mansioni che dovrà svolgere sono citate le registrazioni contabili e non contabili, il lavoro d’ufficio e rispondere al telefono. I requisiti richiesti sono conoscenze informatiche per l’utilizzo del computer, in particolare del pacchetto Office. Per candidarsi a ricoprire questa posizione è possibile contattare direttamente Monopolis srls inviando una email all’indirizzo [email protected] Il centro per l’impiego di riferimento per questo annuncio è quello di Fermo. E’ possibile inviare una email a [email protected], una Pec a [email protected] o in alternativa contattare i numeri telefonici 0734254756 - 0734254770 per avere ulteriori informazioni e per potersi candidare a ricoprire questo incarico.